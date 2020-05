Social Media-Durchdringung nimmt zu

Social Media-Zukunft

Das Spendingvolumen steigt sanft an. 2010 auf 2,44 und 2011 auf 2,87 Milliarden US-Dollar. Diese Berechnung stellte das Marktforschungsunternehmen eMarketer an. Sie sind Teil der Studie "The Future of Social Media". Darin sind Thesen und Trends ausgewiesen. So wird Social Media nicht nur integraler Bestandteil aller Marketing-Aktivitäten eines Unternehmens. Social Media Marketing wird jedoch auch die Marketing-Abteilungen verlassen und alle Bereich eines werbungtreibenden Unternehmens durchdringen. Weiters weiß eMarkter, dass Werbung nicht der Kernerlösstrom von Social Media-Unternehmens sein wird. Darüber hinaus gewinnen standortbezogene Faktoren und Brand-Monitoring Bedeutung. Letzteres wird so gut entwickelt sein, dass Unternehmen auch die Beweggründe für Social Network-Kommunikation verstehen werden und nicht nur wer, was und wann kommuniziert wird.