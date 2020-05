Social Media aus der Kammer

Social Media-Verbot ist wie Kappen von Telefonleitungen

Das Hilfestellungsspektrum beginnt bei "Status Quo erheben" über Zieldefinitionen bis zum Trockentraining in unternehmensinternen Blogs sowie internen Richtlinien für den Firmen-Auftritt in Netzwerken und für Verhaltensweisen von Mitarbeitern als Privatpersonen in Communities.



Die Guidelines stützen sich auf folgende Grundannahme: "Sie können davon ausgehen, dass über ihr Unternehmen, ihre Produkte und ihre Branche in diesen Plattformen aktiv diskutiert wird. Entscheiden sie daher nicht leichtfertig und vorschnell, ihren Mitarbeitern die Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit komplett zu verbieten - das wäre vergleichbar mit dem Kappen aller Telefonleitungen. Nur wer sich selbst in Social Media bewegt, ist informiert über das Bild seines Unternehmens im Web und kann dieses selbst mit beeinflussen. Umso wichtiger ist auch ein seriöser Auftritt ihrer Mitarbeiter."