"Mit der neuen Kampagne wollen wir bewusst emotionalisieren, indem wir Menschen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen Wir zeigen nicht mehr nur das Produkt, sondern wollen über die neue Bildwelt noch stärker Eindrücke und Emotionen vermitteln", richtet Pier Luigi Gardumi, Burger King-Marketing-Manager für die beiden Märkte, dazu aus. Die Menschen sind die beiden Missen, Anna Hammel, Miss Austria 2009, und Jennifer Ann Gerber, Miss Schweiz 2001, die in Bond-Girl-Manier, Rücken an Rücken, vor einer Western-Saloon-Kulisse, "emotionalisieren". Manfred Baumann, wegen seiner "kompromisslosen Qualität" engagiert, fotografierte die emotionsgelandenen Sujets.