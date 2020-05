So sparen die Guten

at // Zehn Prozent der Mitarbeiter sollen bei UPC abgebaut werden. Zwischen 100 und 150 Mitarbeiter müssen das Unternehmen verlassen. 1.200 Mitarbeiter sind offiziell für das Unternehmen in Österreich tätig. Nach Mitarbeiterversammlungen Anfang Dezember wurden jetzt Sozialpläne vorgelegt, die auf wenig Verständnis der Gewerkschaft stoßen. Am Mitarbeiterabbau ändert sich wenig.