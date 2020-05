Snacken statt informieren

at // Klassische Kampagnen funktionieren auf dem Hintergrund der neuen Kommunikationsrealität nicht, stellt Draft FCB + Kobza-CEO Manfred Berger fest. Er hält die klassische Kampagnen für "zu Tode optimiert". Und was erlöst, laut Berger, die Branche aus diesem Dilemma: "Innovative Wege sind gefragt, eine neue Verwendung bestehender Medien in Kombination mit neuen, unkonventionellen Ideen." Die Ausgangsebene ist der Punkt an dem Denken schmerzt. Berger: "So bekommen Auftraggeber zwar keine klassische Kampagne mehr serviert, dafür aber eine maßgeschneiderte Lösung."