SN vertieft Regionalsport-Berichterstattung

Der Verlag avisiert, dass in Sport am Montag der Regionalsport weitmaschiger gedacht ist und sich um Bezirkssport-Heldinnen und Vereinssport-Stars, Hintergründe und Hintergründiges zum salzburgischen Sportgeschehen, das nicht unmittelbar aus den Wettkämpfen resultiert, dreht. Service-Themen, TV-Sportprogramm-Hinweise sowie die obligaten Tabellen und Ergebnisse gehören ebenso zum Inhaltsspektrum der Beilage.



Und was künftig den lokalen Vereinen und Verbänden in Form von Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit sportfördernd gut tut, soll die Fitness der Medienmarke Salzburger Nachrichten und dessen regionalem Leser- und Werbemarkt-Vertrieb fördern.