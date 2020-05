SN/HD geht jetzt in die Testphase. Diese läuft, laut Perterer, drei Monate. Im iTunes-Store ist ein zweimonatiger, kostenloser Test ausgewiesen. Möglich macht diese Kostenfrei-Zeit direktanlage.at.



Danach wird SN/HD ein Paid-App mit einem Abo-Modell und kostet "zwischen 14 und 15 Euro". Wahrscheinlicher Preis: 14,99 Euro. Print-Abonnenten wird die iPad-SN künftig nichts kosten.



Mit den beiden Präsentationsrunden beginnt die Bewerbung. In der übermorgen erscheinenden Samstag-Ausgabe wird SN/HD ordentlich angepriesen. Eine Werbekampagne dazu folgt.



Die Ziele App-Downloads oder Abonnements werden in der Außenkommunikations als vage erklärt. Ebenso wenig ist die SN-Riege um Peterer bestehend aus Geschäftsführer Winfried König und dem stellvertretenden Chefredakteur Andreas Koller bereit zu Investitionsgrößen für eine App in der vermittelten Qualität sowie zu einem Refinanzierungshorizont auch nur ungenaue Vorstellungen zu liefern.



Dafür wird der anstehende Relauch der iPhone-App sowie von Salzburg.com - in dieser Reihenfolge bis Jahresende 2011 - und der Launch eines eigenen, digitalen SN-Kiosks angekündigt. Im Kiosk wird das Medien-Unternehmen alle Verlagsprodukte und die regionalen Zeitungen feilbieten.



Anzumerken wäre noch, wer der mediale Pate von SN/HD war: Welt HD aus dem Springer Verlag.



atmedia.at