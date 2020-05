SN HD auch für Android-Leser

Über SN HD wird die digitale Version der Zeitung in drei Abo-Varianten - ein Monat, drei und zwölf Monate - und mit einem Preismodell, bei dem sich der Abo-Bezug je länger die Bindungsdauer ist, vergünstigt, vermarktet. Dieses Modell gilt auf für jene Abonnenten, die die Zeitung an weniger als fünf Erscheinungstagen die Woche beziehen.



Vollabonnenten der Salzburger Nachrichten bekommen die Zeitung via App gegen einen Aufpreis.