sms.at stupst Menschen an

In der Kampagne soll der " Balkan Way of Life", dessen spielerische Umsetzung und nicht die Tarife im Vordergrund stehen, kommentiert die Agentur die Kampagnen-Realisierung. Zentral ist das intensive Miteinander der Community.



Der Media-Mix für die sms.at-Kampagne setzt sich aus Display-Advertising, Print-Anzeigen in Titel für die Community, Promotions in deren Lokalen, Mobile Marketing und SMS-Promotions zusammen. Die Kampagne läuft bis Ende Juni.



atmedia.at