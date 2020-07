SmartTV-Nutzung passiert geschlechter-spezifisch

at36 Prozent der fernsehenden Menschen in Österreich haben bereits in SmartTV-Gerät zuhause. 52 Prozent wiederum nicht. Die Mehrheit der derzeit in Haushalten betriebenen Geräte steht in männlichem Besitz. Zu diesen Ergebnissen kommt MindTake Research und beruft sich dabei auf die Befragung von 500 Konsumenten.