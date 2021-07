Smartphones sind zum Zocken da

Jeder zweite mobile Nutzer spielt zumindest ab und zu ein oder mehrere Spiele auf einem mobilenEndgerät seiner Wahl. Zu diesem Ergebnis kommt MindTake Research . Deren Analyse vonMobileGaminginÖsterreich zeigt, dass 74 Prozent der aktuellen Spielerei via Smartphone oder Handy und 26 Prozent auf Tablets erfolgen. Deutlich sichtbar wird die Mobile-Games-Nutzung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die vorliegende Analyse weist jedoch aus, dass MenschenAngry Birds, Candy Crush Saga, Dumb Ways to Die, Bubble Witch, Deer Hunter, etc. bevorzugterweise zuhause spielen. Die Bezugsquellen dieser Spiele sind für 96 Prozent die hinlänglich bekannten App-Stores.

Weiters spiegelt sich auch hier ein bekanntes Nutzerverhalten wider. 82 Prozent der Spielenden, die Angaben zu ihrem Mobile-Games-Konsum in den vergangenen drei Monaten machen konnten, nutzen Gratis-Games. 13 Prozent haben in diesem Zeitraum zwischen einem und zehn Euro für neue Spiele ausgegeben. Ihr Download-Verhalten variiere, so die MindTake-Erkenntnis, dabei stark: 74 Prozent dieser Nutzer laden sich nach eigenen Angaben nur selten und unregelmäßig neue Spiele auf ihr mobiles Gerät. Zwölf Prozent gaben an, dass sie sich gar keine neuen Spiele herunterladen und zehn Prozent bestücken mehrmals im Monat ihr mobiles Gerät mit neuen Spielen.