Smartphones funktionieren in PreSale-Phase

In der Studie, für die 800 in Österreich lebende Konsumenten im Alter von 15 bis 60 Jahren, die Internet am Smartphone nutzen, befragt wurden, wurde ermittelt, dass 41,6 Prozent dieser Konsumentengruppe "Preise von Mitbewerberangeboten eines für einen Kauf in Frage kommenden Produktes vor Ort vergleichen".



Eine derartige Recherche nehmen zwei Drittel der Befragten am Smartphone vor. 58,8 Prozent schließen den darauf folgenden Kauf online, 54,6 Prozent offline, 22,8 Prozent am Smartphone und 11,6 Prozent am Tablet ab.