Smartphone-Penetration erreicht 36 Prozent

Das sind nur einige der zahllosen Ergebnisse zum Mobile Markt Österreich aus der soeben veröffentlichten 27 Märkte berücksichtigenden Studie Our Mobile Planet.



Bei den Nutzungsakten führt Unterhaltung vor Kommunikation der "Orientierungstipps abonnieren" genannten Kategorie. In Letzterer ist die Nachrichten- und Informationsnutzung subsummiert. In der Unterhaltungskategorie sind Internet-Surfen, Musik hören, Videos schauen und Games spielen versammelt.



72 Prozent der Smartphone-Nutzer nehmen über ihre jeweiligen Endgeräte am Gemeinschaftsleben in sozialen Netzwerken teil. 42 Prozent werden als "Heavy User" mit zumindest einem Social Network-Besuch pro Tag ausgewiesen.

Our Mobile Planet Österreich weist weiters aus, dass Smartphone-Nutzer hierzulande im Schnitt 25 Apps installiert haben. Zehn Apps verwendeten sie in den letzten 30 Tagen. 10 Apps davon sind im Schnitt Paid-Apps.



In der Studie wird ausgewiesen das 24 Prozent der Österreicher, müssten sie zwischen dem Verzicht von Smartphone oder Fernseher wählen, sich für das Smartphone und gegen den Fernseher entscheiden würde. Vor dem TV-Gerät bedienen sich ohnehin 52 Prozent der Medienkonsumenten ihrer Smartphones. Musik spielt in Parallel-Nutzung ebenso eine Rolle wie Filme oder die stationäre Internet-Nutzung.