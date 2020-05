Smarte App-Männer

Jahrzehnt der Apps

18 Prozent dieser Gruppe, die noch über kein Smartphone verfügen, planen einen Ankauf in den kommenden sechs Monaten. 40 Prozent der A1-Kunden sind bereits Smartphone-Besitzer. Als wichtigste Kaufgründe werden die Vielzahl an Funktionen, der günstige Endgeräte-Preis, die Internetnutzung und die Möglichkeit zur E-Mail-Kommunikation genannt.



Die Studie ergab weiters, dass 13 Prozent aller österreichischen Mobiltelefon-Nutzer ein Navigationssystem verwenden un 15 Prozent mobile ins Internet einsteigen und per E-Mail kommunizieren. Die nähere Betrachtung der App-Verbreitung ergab, dass 85 Prozent der jungen Smartphone-Nutzer diese Services verwenden. Pro Monat werden 3,4 Apps aus den verschiedenen Store heruntergeladen und sieben Apps im Schnitt ständig genutzt. 73 Prozent dieser Konsumentengruppe nutzen Apps primär privat. 21 Prozent dienen die eingesetzten Applikationen im Privat- wie auch im Berufsleben.