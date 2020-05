Smartclip vermarktet VidZone

Bis Jahresende in Österreich

Der Dienst wurde am 11. Juni 2009 gelauncht. Er kann in den Märkten Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Irland via PlayStation 3 genutzt werden. VidZone ist der Zugang zu 1,5 Millionen Musiktitel, 25.000 Videos und 15.000 Ringtones sowie zu den Content-Katalogen von Sony Music und EMI. Bis Ende des Jahres soll VidZone in weiteren Märkten, unter anderem auch in Österreich, zur Verfügung stehen. Bis 12. Oktober wurden VidZone von 1,5 Millionen Menschen genutzt.