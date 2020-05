Smartclip monetarisiert Philips-Smart-TV-Portal

Das von Smartclip zu bewirtschaftende Inventar in Video-Werbung erstreckt sich über das Portal und die darin integrierten Unterseiten wie etwa der App-Galerie. Die als "exklusiv" apostrophierte Partnerschaft gilt in den Regionen Westeuropa und Russland.



Smartclip erhöht damit seine internationale Smart TV-Reichweite sowie das Gesamt-Inventar und schließt eine Lücke in seinem diesebezüglichen Werbeträger-Portfolio. Im April 2013 fixierte das Unternehmen einen Vermarktungsvertrag für den Samsung AdHub.