Smart TV-Rechte für Fussball-WM-Spiele an NetRange

euNetRange erwarb, in Kooperation mit Sportfive, die Live-Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele zur Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dieser Recht-Erwerb erstreckt sich auf die Match-Übertragung in der Qualifiers 2014 genannten Smart TV-App des Unternehmens. Und zwar live und On-Demand. Über die App sind die Spiele der Nationalteams von Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Russland, etc. zu sehen.