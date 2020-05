Smart TV ist erklärungsbedürftig

deAuf acht Prozent wird die Verbreitung von Smart TV in Deutschland in der Studie Smart TV Tracker von YouGov beziffert. Und die Käufer derartiger Endgeräte bezeichnen den Erwerb als "Zufallskäufe". Sie hätten ihre TV-Geräte nicht wegen der Smart TV-Funktionen gekauft, heißt es dort weiter. Ungeachtet dieser unbewußten, käuferseitigen Entscheidungen könnte sich, so die YouGov-Prognose, der Smart TV-Absatz in den kommenden zwölf Monaten verdoppeln.