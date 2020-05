Slowakische Verleger erweitern Online-Payment

Petit Press bringt die in der Ost-Slowakei erscheinende Tageszeitung Korzar in das von Piano Media entwickelte System ein. Deren Chefredakteur Peter Bercik kommentiert den Schritt damit, dass "die Vergebührung von eklusivem Online-Content für alle Verleger bald eine selbstverständliche Angelegenheit sein wird".



Spolocnost' 7 Plus s.r.o. tritt mit der Tageszeitung Plus 1 Den, dem Newsportal Pluska und plus 7 dni dem Monetarisierungsmodell bei. Darüber hinaus installiert der Verlag, wie Marian Pavel, Digital Media-Direktor des Unternehmens erklärt, das Payment-System für exklusive Berichte, Interviews, Videos, Podcasts und Hintergrundberichte auf der Health- und Gesundheitswebsite iZdravie, dem Garten-Magazins iZahradkar, der Immobilien-Website iPekneByvanie und beim Frauen-Portal Glanc.



Der slowakische Spectator, eine englischssprachige Wochenzeitung des Verlags The Rock s.r.o., führt die Bezahlung ebenfalls und für die PDF-Ausgabe des Titels sowie den Archiv-Zugang ein.



