Skype Merci dem Schatz

Da Skype Menschen verbindet und dazu beiträgt Beziehungen zueinander zu ermöglichen und aufrecht zu erhalten, akzentuiert der Kommunikationsdienst mit der Personalisierung und Individualisierung von merci-Packungen mit einem Bild die Zuneigung, die Menschen füreinander empfinden.



Auf einer weniger pathetischen Ebene liefert Skype hiermit auch, im Falle von Ideenmangel, ein personalisiertes und eventuell erinnerbares Geschenk. Das sowohl die Beziehungen zwischen schenkenden und beschenkten Menschen als auch die Beziehung zu Skype emotionalisiert und vertieft. Storck stellt für merci in einer anderen als der gewohnten Umgebung - TV, Point-of-Sale, etc. - Markenkontakte her.



Und auf der marketing-theoretischen Ebene geht es, laut Microsoft Advertising Österreich, darum, "eine überzeugende Geschichte zu entwickeln, die Konsumenten mit einheitlichen und personalisierten Markenbotschaften für sich gewinnt und sie bei der Nutzung von Online-Angeboten in verschiedenen Phasen und über unterschiedliche Endgeräte erreicht".