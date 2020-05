Sky zeigt Masters of Sex

de, atGanz so flott, wie gewünscht, schreitet die HD-Fernsehnutzung in Deutschland und Österreich nicht voran. Nur so wird erklärbar, weshalb Sky, Sky Atlantic, das Programm für HBO- und andere US-Serien ab 3. Dezember 2013 auch in SD-Qualität ausstrahlt. Denn, aus Vertriebsperspektive betrachtet, bietet der SD-Kundenmarkt Vermarktungspotenzial, das Sky nicht unbewirtschaftet lassen will.