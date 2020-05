Sky verdichtet Sport-TV-Services

Mit diesen Multifeeds sehen sich deren Nutzer und Bezieher in die Lage versetzt parallel laufende Live-Sport-Übertragungen auf mehreren zusätzlichen Optionskanälen in HD zu verfolgen. Sky stellt seinen Kunden in Deutschland und Österreich die Wahl der Events, Disziplinen und Sportarten dabei frei.



Sky arbeitet damit an seiner Positionierung als Anbieter von Premium-HD-Sportinhalten, schöpft damit Nachfrage-Potenziale unter den Sportprogramme beziehenden Abonnenten aus, erhöht Nutzungszeiten und Verweildauer innerhalb der Programm-Pakete und den Sendern und schafft neue Anreize für potentielle Neu-Abonnenten und Cross-Selling-Potenzial im Abonnentenstamm.



