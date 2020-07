Sky verbessert Kundenbeziehungen

Sky macht im ersten Quartal 2014 auch einen höheren Durchschnittsumsatz pro Abo. Dieser ARPU beläuft sich auf 34,58 Euro und liegt um 1,43 Euro höher als im ersten Quartal 2013.



Insgesamt erwirtschaftetete das Medien-Unternehmen in den ersten drei Monaten dieses Wirtschaftsjahres 421 Millionen Euro, um 57 Millionen Euro mehr als in der Vergleichsperiode. Das ergibt ein Umsatz-Wachstum von 16 Prozent.



Allerdings ist die Kostenbelastung in diesem Berichtszeitraum um 71 Millionen Euro höher als im ersten Quartal 2013. Als Grund hierfür nennt Sky die "erweiterten Fussball-Bundesliga-Rechte und die Kosten für einen zusätzlichen Bundesliga-Spieltag" der aufgrund der bevorstehenden Fussball-Weltmeisterschaft vorgezogen wurde.



Das wirkt sich wiederum auf das EBITDA-Ergebnis aus, das mit -8,6 Millionen Euro schlechter ausfällt als im Vorjahres-Quartal. Und das Periodenergebnis entwickelte sich in weiterer Folge von -37,6 auf -53,4 Millionen Euro.



Sky peilt "ein positives Gesamtjahres-EBITDA zwischen 70 und 90 Millionen Euro" und eine "anhaltend hohe Steigerung des Gesamtumsatzes" an.