Sky und ZDF Enterprises machen weiter

Das ist die Basis für Sky, um das Programm-Angebot Sky Krimi mit Formaten wie Ein Fall für zwei, Bella Block, Die Rosenheim-Cops und der SOKO-Reihe zu bespielen. Weiters erwarb das Medien-Unternehmen Rechte, internationale, von ZDF.Enterprises vertriebene Spielfilme, in Österreich und Deutschland exklusiv auszustrahlen.



Der neue Kooperationsvertrag sichert dem TV-Anbieter die lineare Inhaltsverwertung via Satellit, Kabel, IPTV, Internet und Mobile vor. Sowie die Nicht-Lineare. Alle, in dieser Kooperation berücksichtigten Krimis und Filme stellt Sky auch über die beiden OnDemand-Distribution-Produkte Sky Anytime und Sky Go bereit.



atmedia.at