Sky und ORF erwerben Europa League-Rechte

In dem von Sky erworbenen Rechte-Paket sind auch die Signal-Verbreitungsrechte via Internet und Mobile inkludiert.



Der ORF erwarb wiederum für die ORF eins die Free-TV-Übertragungsrechte an den Gruppenphasen-Spielen österreichischer Teams in Europa League von 2012 bis 2015. Die Rechte an den Heimspielen in den Qualifikationsrunden zu den Gruppenphasen besitzt der ORF bereits. Die Matches der heimischen Teams werden auch in der ORF-TVthek zu sehen sein.