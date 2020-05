Sky und Krankl tun weiter

Der Sender respektive dessen Marketingdirektor Walter Fink begründet diese Vertragsverlängerung mit erhobenen Kommunikationswerten wie Awareness, Brand Allocation und Wiedererkennung. Diese seien "ausgezeichnet", sagt Fink und schlugen sich in der Vergangenheit auch in den Gallup Top Ten nieder, die für ihn eine Reflexion der Kommunikationswirkung des Goleadors in Österreich ist.



"Durch diese Zusammenarbeit konnten wir eine stabile Markenbekanntheit von 92 Prozent erreichen. Krankl verkörpert Sky sehr authentisch. Er steht für pure Emotion, Vielseitigkeit und Begeisterungsfähigkeit, die die Medienmarke auch auszeichnen", charakterisiert Fink die durch Krankl optimierte Aufmerksamkeitsleistung.



Am 15. April rollt der Sender den nächsten und neuen Werbeflight aus.



atmedia.at