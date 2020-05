Sky überschreitet Wegmarke

Das Pay-TV-Unternehmen erwirtschaftete 2011 671.000 Brutto-Kunden, die, mit den Abgängen gegengerechnet, ein Netto-Kundenzuwachs von 359.000 ergeben. Nach 183.000 Netto-Kundengewinn im Jahr 2010 bedeutet dieses vorjährige Wachstum nahezu eine Verdoppelung.



Parallel dazu ging die auf die zwölf Monate umgelegte Kündigungsquote auf 11,0 Prozent zurück. Diese Quote betrug in den Vorjahren in der Regel um die 20 Prozent. Im vierten Quartal 2010 senkte sich dieser Kündigungsschnitt bereits auf 16,2 Prozent.



Ende 2011 zählte das Unternehmen 974.000 Premium-HD-Kunden. Ende 2010 waren es 593.000. Dieser Zuwachs liegt bei über 60 Prozent. Mittlerweile sind 32 Prozent aller Abonnenten HD-Kunden.

EBITDA und ARPU verbessert

In vorläufige Betriebsergebnis-Zahlen gegossen, bringt das Kundenwachstum einen Einnahmen-Zuwachs gegenüber 2010 von 17 Prozent. Das sind 1,139 Milliarden Euro. Das EBITDA-Ergebnis verbessert sich um 42 Prozent von -269 auf -155 Millionen Euro. Und ein KPI, der Durchschnittsumsatz pro Abonnent stieg im Jahresvergleich von 28,68 auf 30,46 Euro um 1,77 Euro.



Sky sichert das für 2012 geplante Wachstum und um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen Finanzmittel in Höhe von 300 Millionen Euro in Anspruch zu nehmen. Diese Finanzierung, die auf verschiedene Art erfolgen kann, beispielsweise durch eine Gesellschafterdarlehen, wird durch die News Corporation abgesichert, ohne, dass, aus heutiger Sicht, deren Gesellschaftsanteil den derzeitgen Stand von 49,9 Prozent überschreitet.