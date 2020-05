Sky übergibt Marketing an Liow

Liow berichtet an Marcello Maggioni, dem Executive Vice President Customer Group von Sky Deutschland. Er avanciert. Liow ist seit 2009 für das Medienunternehmen tätig und war zuletzt für das Product Marketing und die Customer Proposition verantwortlich. Liow blickt auf zwölf Jahre Arbeitserfahrung in den Pay-TV-Märkten Großbritannien, Italien, Deutschland sowie in der Pay-TV-Region Naher Osten zurück. Er gestaltete das Launch-Marketing von Sky Deutschland und Sky Italia, wie es dazu heißt, maßgeblich mit.



Hoevel, der Vorgänger von Liow, verließ Sky Deutschland zur Jahreshälfte 2013, um im September dieses Jahres in die Geschäftsführung von UPC Cablecom zu wechseln und dort als Senior Vice President den Geschäftsbereich Marketing und Produkte zu steuern. Hoevel war von 2010 an für das Sky-Marketing verantwortlich.



atmedia.at