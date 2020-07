Sky-Tor in der Oper

Erzählt wird die Geschichte vom Sohn, der seinen Vater fast in die Oper schleppen muss, weil sich Vater nicht von einer Fussball-Match-Übertragung losreissen kann. Und dieser das Match mit Sky Go in die Oper mitnehmen kann. Dort stört er mit seinem Torjubel die Vorstellung. Und Sohn schämt sich.



Die Produktbotschaft in der Kampagne dreht sich darum, dass Sky-Programme auf allen Endgeräte-Screens zu konsumieren sind und diese ihre Abonnenten begleiten. Eine weitere Botschaft dreht sich um das Sportprogramm-Angebot des Medien-Unternehmens auf das man nicht zu verzichten braucht, gleichgültig in welche Lage einem Kinder oder der Alltag versetzt. Man kann sich auch folgenden Reim darauf machen: Sky ist immer dabei.



Diese Kampagne läuft von 16. Juni bis 13. Juli 2014. Mit dem üblichen Media-Mix TV, Online und Point-of-Sale. Der Media-Einsatz dreht sich grundsätzlich um die Ansprache und das Erreichen von 18- bis 39-Jährige TV-Konsumentinnen und -Zuschauer.

Credits:

Auftraggeber: Sky Österreich; Geschäftsführer: Kai Mitterlechner; Marketingdirektor: Walter Fink;

Media-Agentur: MediaCom Wien;

Kreativ-Agentur: move 121; Geschäftsführer: Michael Wimmer-Lamquet; Filmproduktion: LaLa Filmproduktion; Geschäftsführer: Markus Jungreithmayer.