Sky stattet sich mit Constantin-Inhalten aus

Der Erstausstrahlungsrechte-Kauf von Sky erstreckt sich auf Constantin Film-Titel, die Drehbeginn bis Ende 2015 haben und deren Pay-TV-Rechte Constantin auch hält.



Neben deutschsprachigen Filmen befinden sich die internationalen Streifen The Mortal Instruments/Die Chroniken der Unterwelt, Resident Evil 5: Retribution oder auch Die Drei Musketiere in dem Constantin-Paket.



Der Rechte-Einkauf sichert Sky die lineare Distribution der Constantin-Inhalte über seine Programme sowie die Pay-per-View- und TV-on-Demand-Vertriebsrechte zu. Das heißt wiederum, dass der TV-Anbieter die Filme per Sky Select, Sky Anytime und Sky Go ausspielt.



Gary Davey, Executive Vice President Programming von Sky Deutschland nennt diesen Output-Deal einen "Abschluß von hoher strategischer Bedeutung", da sich der TV-Anbieter damit "aktiv an der Stärkung der heimischen Produzenten- und Filmlandschaft beteiligt".



