Sky Sport News launcht Österreich-Format

at, deÖsterreich Update ist das Nachrichten-Fenster von Sky Sport News HD betitelt, das am 14. Juli 2012 ab 18:00 Uhr auf Sendung geht und ab diesem Tag täglich zu sehen sein wird. Das Format informiert über die aus Sicht des Senders relevantesten Sport-Ereignisse in Österreich und wird in der Sendezeit von 18:00 bis 01:00 wiederholt.