Sky spielt auch auf Xbox 360

Das TV-Angebot ist auf der Konsole dann nutzbar wenn eine Goldmitgliedschaft im XBox Live-Club besteht und ein Sky Go inkludierendes Abonnement besteht. Die Mitgliedschaft ist bei Kauf der Konsole für ein Monat inkludiert. Sie ermöglicht das OnDemand-Streaming von Filmen in HD-Qualität via Zune.



Die Gold-Mitgliedschaft ist weiters nötig um Facebook, Twitter, Video-Chat-Feature und den Xbox Live Party-Modus zu nutzen.



Sky stellt damit seine Programme und Programm-Pakete auf einem weiteren Endgeräte zur Verfügung; schließt eine Lücke in der Kette der möglichen Kundenkontakt-Punkte; erschließt weitere Zielgruppen-Potenziale und gewinnt neue Abonnenten.



atmedia.at