Sky schließt Lücke in Vorarlberg

Sky Sport News

Sky Sport HD 1

Sky Sport HD 2

Sky Sport HD Extra

Sky Cinema HD

Sky Action HD

Sky Hits HD

Sky 3D

Nat Geo Wild HD

ESPN America HD

ESPN America HD Disney Cinemagic HD

NatGeo HD

History HD

Disney Channel HD

Discovery HD

Eurosport HD

Darauf musste sich cablecom vorbereiten. "Wir haben in den letzten Wochen unsere Empfangsstation entsprechend aufgerüstet, so dass nun auch unsere Abonnenten in den Genuss dieser Programme kommen", erklärt Bruno Steiger, Geschäftsführer von cablecom dazu.



Sky macht damit, wie Geschäftsführer Kai Mitterlechner kommentiert, in Österreich einen weiteren Schritt in der eigenen HD-Offensive und zur HD-Durchdringung im Markt.



