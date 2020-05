Sky rückt Serien ins und Krankl aus dem Licht

Seit 3. Februar 2014 läuft die Krankl-freie Sky-Kampagne, die das Kommunikationsgrundmotiv ohnehin fortsetzt und diesmal vermittel Preisgekrönte Serien zuerst sehen.



Als Kommunikationsmittel setzt Sky drei, den Serien adäquate Sujets in Online- und Printmedien sowie Out-of-Home-Werbeträgern wie Rolling Boards, City Lights und Transport Media-Beklebungen auf U-Bahnen und Autobussen.



Die Kampagnen-Umsetzung erfolgt wie immer von Move121 und MediaCom Wien.



True Detective läuft bereits. Die zweite Staffel von House of Cards läuft am 14. Februar vollständig und zum Binge Viewing an. Und der vierte Teil des Epos Game of Thrones, der gleichzeitig die vierte Season ist, geht am 7. April on Air.