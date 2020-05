Sky realisiert Engagement-Kampagne

atDie Live-Übertragung eines Spiels, eine Reise nach Barcelona mit Hans Krankl und der Besuch eines FC Barcelona-Matches ist die Belohnung für die Teilnahme an der Aktivierungs- und Engagement-Kampagne von Sky Sport Austria. Der Sender wendet sich mit Spiel des Lebens an Amateur-Fussball-Vereine in Österreich.