Sky Österreich lockt mit deutscher Bundesliga

at, de14 Österreicher in der deutschen Bundesliga wie David Alaba für den UEFA Champions League-Sieger FC Bayern München sind Argumente die über der angelaufenen Sky Österreich-Kampagne schweben. Ebenso wie vier Unentschieden in fünf Spielen der österreichischen Fussball-Bundesliga. Der TV-Anbieter bewirbt sein Live-Fussball-Angebot zu der soeben angelaufenen neuen Saison der deutschen Bundesliga mit einem 30-Sekunden-Spot und klarerweise mit Hans Krankl.