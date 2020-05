Sky Österreich launcht Sport-Blog

Der Blog soll weiters, um einen weiteren Aspekt seiner Schaffung zu nennen, eine Social Media- und TV-Verbindung sein. Weist also in Richtung Social TV und Second Screen.



Weiters soll der Blog, wie Dieter Jaros, Programm- und Produktionsmanager von Sky Österreich, ergänzt, "sich zu einer umfangreichen Datenbank des österreichischen Sportgeschehens entwickeln". Weiters sind damit Marketing- und Vertriebsabsichten verbunden. Beispielsweise sportbegeisterte Nicht-Abonnenten zu Sky-Abonnenten zu machen.



Der Inhalt des Blogs dreht sich prinzipiell um Fussball und Basketball in Österreich sowie um internationalen Sport.