Sky Österreich initiiert Freundschaftsspiel

Die Sky Sport Austria-Community erhält von der Sport-Redaktion des Senders zusätzliche Informationen zu den gesendeten TV-Inhalten und Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen des Senders. Mit den Experten soll diskutiert werden. Standpunkte, Meinungen und Perspektiven aus der Community sollen wiederum in die Live-Berichterstattung von Sky einfließen.



Dieser Social Media-Auftritt dreht sich schwerpuntkmäßig um die Live-Sport-Berichterstattung des Senders in Österreich. Das sind die Bundesligae, die Erste Liga, die UEFA Europa League, die Basketball Bundesliga und beispielsweise die Sky-Fussball-Debatte Talk und Tore. Dieses Kommunikationforum wird, kündigt der Sender an, in den kommenden Wochen um weitere Funktionen und Feature, die der Fan-Integration und -Interaktion dienen, ausgebaut.



atmedia.at