Sky öffnet TV-Kreißsaal

Sky beginnt damit von Null an mit dem Aufbau einer Zuschauerbasis. Der Sender-Aufbau wird mittels Videos, Fotos und Texten dokumentiert und unter Nutzer-Integration betrieben. Das Blog dreht sich um aktuelle Entwicklungen der Senderwerdung, den Studiobau und um die Menschen, die künftig vor den Kameras die Sportnachrichten-Welt repräsentieren werden.



Kate Abdo, die als Head Anchor von Sky Sport News HD engagiert wurde, meldet sich im Blog mit einer wöchentlichen Kolumen zu Wort.



Das Programm geht, aus heutiger Sicht, im "kommenden Winter" in Deutschland und Österreich on air. Die Sendeplattform ist, beurteilt nach derzeitigen Maßstäben beurteilt, fast vollständig. Sie umfasst TV, Internet, Apple-Endgeräte, Sportsbars und Hotels.



atmedia.at