Sky macht Abo-Kampfansage

Das Starter-Portfolio ist aus dem Sky Welt-Paket, an das die Zielgruppe dieses Angebots - Familien und preissensible Verweigerer - hingeführt werden sollen. Denn HD-Programme oder Bundesliga-Fussball sind nur in diesem Paket erhältlich.



Das Sky Starter Paket wird in Deutschland und Österreich vermarktet und ist ab 1. Oktober erhältlich.



Mit diesem Angebot unterbietet das TV-Unternehmen die Pay-TV-Angebot von öffentlich-rechtlichen Unternehmen deutlich.