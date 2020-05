Sky launcht Anytime

Ausgewählte Streifen können über den Sky+ HD-Festplattenreceiver bezogen werden. In den kommenden Wochen werden beispielsweise "The Social Network", "Inception" oder "The Book of Eli" angeboten. Dazu gehören Blockbuster aus dem Sky Select-Portfolio.



Voraussetzung dafür ist ein Sky+-Abonnement und Satellitenempfang. Für Kabelkunden ist das Service erst später verfügbar. Ebenso in der Zukunft wird das Inhaltsangebot auf Unterhaltungs- und Sportprogramme ausgeweitet.



Der Zugang zu Anytime erfolgt über den Sky Guide.



atmedia.at