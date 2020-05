Sky kauft Warner Bros.-Filme

Sky bietet damit Filme wie " J. Edgar", "Extrem Laut und Unglaublich Nah", " The Dark Knight Rises", "Männerherzen und die ganz ganz große Liebe" oder den Tim Burton-Streifen, wie gewohnt mit Johnny Depp in der Hauptrolle, "Dark Shadows", der in 3D ausgestrahlt wird, an.



Der Pay-TV-Sender besitzt die Lizenzen um die Filme via Satellit, Kabel, IPTV, Internet und Mobile auszustrahlen. Die Filme stehen weiters via Sky Anytime und Sky Go zur Verfügung.



Gary Davey, Executive Vice President Programming Sky Deutschland, nennt diese Vereinbarung "einen Meilenstein", womit die Senderposition im Filmbereich zu untermauert und ausgebaut wird.



2011 brachte Sky, laut Eigenaussagen, "über 30 Warner-Titel in TV-Erstausstrahlung".



Mitte Jänner fixierte die ProSiebenSat.1-Gruppe ebenfalls mit Warner Bros. International Television Distribution einen Output-Deal und Free-TV-Lizenzierungen für Filme und TV-Serien für die deutschsprachigen Programme der Gruppe.



atmedia.at