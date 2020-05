Sky kauft bei deutschen Filmanbietern ein

Sky kauft damit Filme wie Ziemlich beste Freunde, Expandables 2 mit Sylvester Stallone, The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger und The Ides of March - Tage des Verrats mit George Clooney ein.



Die Lizenzen und Verträge mit den drei Filmproduzenten umfassen die lineare TV-Ausstrahlung über die Sky-Filmsender sowie die Video-on-Demand- und Subscription-Video-on-Demand-Rechte. Letztere Rechte sind für den Vertrieb der Filme via Sky Select, Sky Anytime und Sky Go notwendig.