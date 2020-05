Sky intensiviert Sportsbars-Vertrieb

Sky liefert in Österreich alle Spiele der Fussball-Bundesliga und der Ersten Liga live zum "Tresen-Viewing". Dazu auch alle Spiele der ersten und zweiten deutschen Bundesliga, den DFB-Pokal und die europäischen Turnier-Klassen Champions League und Europa League. In dieses Sport-Portfolio packt das Medienunternehmen noch die Formel 1 und das Tennis-Turnier in Wimbledon. Und alles in HD sowie ausgewählte Inhalte in 3D.



Auf der Gastronomie-Speisekarte führt Sky für diese gewerbliche Kundengruppe acht eigene Programme, darunter Sky Sport News HD und die Fremdprogramme Sport1+ HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD und Motorvision TV.



atmedia.at