Sky Go erhält vertriebsorientierten Relaunch

Weiters wurde um die Nutzungsschraube anzudrehen, das Angebotsspektrum um, beispielsweise, Dokumentationen und fiktionales Programm ausgeweitet. Und es wurde das Video-on-Demand-Angebot Snap integriert. Sowie die Einstiegshürden in die Sky Go-Nutzung gesenkt. Die Bezieher bestimmter Abo-Pakete bekommen das Service künftig als kostenfreie Draufgabe auf ihren Vertrag.



Das neue Design und der Ausbau des Programm-Angebots hat den Sinn, wie Julia Schuler, Vice President Product Development bei Sky Deutschland dazu erklärt, Sky Go "zu Deutschland und Österreichs bestem Online-Fernsehen zu machen". Was als Reaktion auf den sich entwickelnden Marktdruck - hier spielt auch der durch die Digitalisierung erfolgende Nutzungswandel eine wichtige Rolle - zu sehen ist und möglicherweise als Netflix-Symptom verstanden werden kann. Auf jeden Fall geht es um Marktorientierung und -anpassung.