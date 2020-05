Sky gießt Blaue Blume

Ihre Inhalte haben sich um Romantik und all das was das Herz berührt zu drehen. Flirts, Romanzen, Verliebungen, gefährliche Liebschaften, etc. die in Kurzfilmen thematisiert werden, können bis 1. Oktober 2011 zum Wettbewerb um die Blaue Blume eingereicht werden. Ein Jury wird dann die Filme bewerten. Ihr gehören neben der Schauspielerin Andrea Sawatzki, dem Sky-Unternehmenssprecher Wolfram Winter auch die ORF-Film- und Serien-Einkäuferin Andrea Bogad-Radatz ein. Die erste Blaue Blume-Award wird am Valentingstag 2012 vergeben. Romance TV ist über Sky zu sehen.



