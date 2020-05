Sky gegen Netflix

Das Medienunternehmen vermarktet und vertreibt über Snap sein Film- und Serien-Angebot und alle Inhalte, die aus Kooperationserweiterungen mit Hollywood-Studios, Disney oder HBO stammen. Dazu gehören Box-Sets mit Staffeln von Serien wie Boardwalk Empire, True Blood, Die Sopranos, Game of Thrones, How I Met Your Mother, etc.



Die Inhalte der Online-Videothek sind derzeit über stationäre Internet-Zugänge inklusive Samsung Smart TV und mobil via iPad zu nutzen. Die technische Reichweite wird, wie avisiert wird, durch die Realisierung weiterer Plattform-Zugänge wie das Apple iPhone oder Samsung Galaxy ausgebaut, um eine maximale Erreichbarkeit herzustellen.