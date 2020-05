Sky-Filme für die Ersten

Die Kampagne läuft am 21. September an. Der Flight ist für sieben Wochen angesetzt. Dessen Kernbotschaft ist "Kinofilme 1 Jahr vor allen anderen".



Der Media-Einsatz ist gewichtet. Dessen Fokus liegt auf TV und dem obigen 30-Sekunden-Spot. Flankiert wird dieser Lead-Flight durch Aktivitäten im Hörfunk, in Print- und Online-Medien sowie auf Out-of-Home-Werbeträgeren, wie am folgenden Rolling Board-Sujet zu sehen ist.

Kampagnen-Eckdaten: