de, atSky kauft für die Märkte Österreich und Deutschland Erstausstrahlungsrechte an DreamWorks Animation-Filmen. Es handelt sich um Pay-TV- und Subscription-Video-on-Demand-Rechte, die Sky in weiterer Folge über alle seine Vertriebslinien, die linearen wie die nicht-linearen, ausüben wird. Das über eine langfristige Kooperation mit DreamWorks-Distributor Twentieth Century Fox erworbene Filmpaket enthält unter anderem The Croods.