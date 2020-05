Sky erweitert Disney-Kooperation

Darin inkludiert sind auch Titel die künftig von Lucasfilm, Marvel Studios und DisneyPixar kommen. Die verlängerte Kooperation beinhaltet die lineare und nicht-lineare Inhalte-Distribution im Sky-Portfolio, wie etwa Sky Go oder Snap.



Diesem Lizenz-Paket gehören beispielsweise die Film-Erstausstrahlungen Star Wars: Episode VII, Marvel's Captain America:The Winter Soldier, Muppets Most Wanted oder Maleficent an.



Am 17. Jänner 2014 launcht Disney den frei empfangbaren Disney Channel.